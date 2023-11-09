الفيس بوك فضحهما.. عاملا خردة وراء سرقة السور الحديدي لمحور صفط اللبن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملا خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه.. أمكن ضبط الأخير ، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.