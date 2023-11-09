عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: الدولة مهتمة بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين

محافظ دمياط الدكتورة
محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين.


وهنأت المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - الطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية في دمياط، بعد موافقة الحكومة، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على دراسة الطالب بكلية العلوم في جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي.


يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة حتى يصبح في المكانة العلمية التي يستحقها.


ويأتي ذلك في ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test"، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل، كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحصوله على مستوى ممتاز؛ مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.


وعلى صعيد أخر.. أعلنت مديرية الصحة بدمياط انطلاق القوافل العلاجية لشهر نوفمبر الحالي لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل مجانًا، تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.


وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القوافل العلاجية بدأت من مركز كفر سعد في المرابعين وقرية النصر خلال نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، ثم تتجه اليوم لقرية أبي راشد وتستمر حتى غد /الجمعة/، ثم تنتقل إلى مركز أبو سعادة الكبرى التابع لذات المركز لمدة يومين حتى منتصف نوفمبر الجاري.


وأشارت إلى أنه سيتم استكمال القوافل في عزبة حماد التابعة لكفر البطيخ يومي 17 و18 نوفمبر، ثم مركز فارسكور بعزبة العمدة وتستمر على مدار الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، ثم تختتم القوافل نهاية الشهر بقرية الأربعين يومي 29 و30 نوفمبر.

دمياط النابغين الشباب الباحثين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

محمود فوزي: حملة السيسي تخاطب جميع المصريين خاصة الشباب الأغلبية في المجتمع

سعر فولكس فاجن طوارق في السعودية

بيراميدز أمام الزمالك غير الأهلي.. ما هو سر تفوق الفارس الأبيض؟

حلمي النمنم: مقاومة المحتل واجب وطني وغير ذلك يعتبر خيانة.. شاهد

استشهاد 195 من الكوادر الطبية وتوقف الخدمة داخل 18 مستشفى بغزة

وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة والزراعات الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ