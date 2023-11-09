محافظ دمياط: الدولة مهتمة بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين.



وهنأت المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - الطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية في دمياط، بعد موافقة الحكومة، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على دراسة الطالب بكلية العلوم في جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي.



يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة حتى يصبح في المكانة العلمية التي يستحقها.



ويأتي ذلك في ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test"، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل، كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحصوله على مستوى ممتاز؛ مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.



وعلى صعيد أخر.. أعلنت مديرية الصحة بدمياط انطلاق القوافل العلاجية لشهر نوفمبر الحالي لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل مجانًا، تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.



وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القوافل العلاجية بدأت من مركز كفر سعد في المرابعين وقرية النصر خلال نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، ثم تتجه اليوم لقرية أبي راشد وتستمر حتى غد /الجمعة/، ثم تنتقل إلى مركز أبو سعادة الكبرى التابع لذات المركز لمدة يومين حتى منتصف نوفمبر الجاري.



وأشارت إلى أنه سيتم استكمال القوافل في عزبة حماد التابعة لكفر البطيخ يومي 17 و18 نوفمبر، ثم مركز فارسكور بعزبة العمدة وتستمر على مدار الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، ثم تختتم القوافل نهاية الشهر بقرية الأربعين يومي 29 و30 نوفمبر.