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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 230 طن مخلفات بنطاق مشيخة الأزهر والسبيل بحي شرق

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة بمختلف قرى وأحياء ومراكز المحافظة في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة الطرق الداخلية والخارجية  .

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة للشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم موجهاً باستمرار حملات النظافة الدورية بكافة مراكز وأحياء المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ علي الشكل الحضاري.


وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة وردش المباني وإزالة الأتربة والمخلفات تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي قسم النظافة وإدارة المخلفات الصلبة وباستخدام معدات الوحدة المحلية 

حيث تم استهداف شارعي مشيخة الأزهر والسبيل وشارع الـ 14 عمارة بمنطقة الأزهر وتم رفع ما يقرب من 230 طن مخلفات وأكد رئيس الحي على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة مناطق الحي تنفيذاً للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على كافة المخلفات والاشغالات خاصة المتراكم منها لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين..

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