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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماسكة الدوف.. أصالة فى بروفات حفل روائع بليغ حمدي

أصالة مع سعيد الارتيست
أصالة مع سعيد الارتيست فى بروفات حفل بليغ حمدي

أجرت المطربة أصالة بروفات مكثفة استعدادا لحفل روائع بليغ حمدي الذي يقام مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتداول عدد من رواد مواقع الفيديوهات القصير تيك توك فيديو لأصالة من داخل البروفة وهي تعزف بالدوف وبجانبها سعيد الارتيست أشهر عازف إيقاع.

 

وصول نجوم حفل روائع بليغ حمدي 

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

و يضم الحفل كل من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

أصالة حفل روائع بليغ حمدي فعاليات موسم الرياض 2023 فعاليات موسم الرياض

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