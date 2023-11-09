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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعويضات| توجيه رسمي من وزير النقل يخص أهالي حلوان بشأن القطار الكهربائي

لقاء اليوم
لقاء اليوم

في مستهل جولة الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بمسار مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة التقى وزير النقل يرافقه اللواء  خالد عبد العزيز محافظ القاهرة بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع اراضيهم ومساكنهم.

جاءت جولة الوزير بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات  بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.

وفي بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لاهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل للإتمامه مؤكداً ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان لا يضار احد اثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة ان تعوض كل متضرر التعويض المناسب ، مشيراً الى ان ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة .

وأكد وزير النقل للاهالي على أن حضوره اليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلاً "احنا جايين النهاردة نقعد مع اهالينا ونشوف ايه مشاكلهم" ، مضيفاً اننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي او بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولاسرهم مؤكداً لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الارض او البيت" والدولة حريصة جداً على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة .

وأضاف الوزير موجهاً حديثه للاهالي ان وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيداً أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع .

وفي رد للوزير على أحد الاهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحده سكنية حيث انه يسكن هو واولادة في نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية ، أوضح له الوزير ان كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحده لاجمالي المبنى المملوك له واذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له ، وفي رد على سيدة أخرى من الاهالي التي اوضحت ان منزلها قد تضرر من اعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار ، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفاً للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلاً عنه سنخصص لكي وحدة سكنية .

وخلال حديثهم وجه الاهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدين ان بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا ان الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له ان كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم .

وقبل نهاية اللقاء اصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فوراً لاستلام المستندات من الاهالي الدالة على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفاً ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.

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