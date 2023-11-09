نوع خضار شهي ينقص الوزن ويسهل الهضم

تعد الفاصوليا الخضراء من الأكلات التي تمتلك مذاقا شهيا ولكنها فى نفس الوقت تمد الجسم بقدر كبير الفوائد الصحية.

نعرض لكم أهم فوائد الفاصوليا الخضراء الصحية وذلك وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك.

مساعد للهضم

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكثير من الألياف، وهي الجزء غير القابل للهضم من الأطعمة النباتية و هذه المغذيات هي المفتاح للحفاظ على عملية الهضم الخاصة بك تتحرك كما ينبغي.

تساعد الألياف على تليين البراز، مما يسهل عملية إخراجه ولكن الألياف لا تقتصر فقط على تجنب الإمساك كما أنه يساعد على تحقيق التوازن بين الميكروبات المعوية – وهي الكائنات المجهرية التي تساعدك على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

السيطرة على الجوع وإنقاص الوزن



تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف يسبب ارتفاعًا يليه انخفاض في نسبة السكر في الدم و عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، فإنك تميل إلى الشعور بالجوع مرة أخرى.

قد تلاحظ أنك تشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول البسكويت أو رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة المصنعة ولكن إذا تناولت بعض الفاصوليا الخضراء المقرمشة بدلاً من رقائق البطاطس، فيمكنك تجنب هذا الشعور بالجوع .

الخضراوات الغنية بالألياف أبطأ في الهضم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحتوي الفاصوليا الخضراء على نفس الكمية تقريبًا من الألياف والسكر الطبيعي، مما يوفر توازنًا غذائيًا أفضل من معظم الأطعمة المصنعة، لذلك لن تواجه هذا الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم الذي يجعلك تشعر بالجوع والركود.

