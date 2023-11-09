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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الجيل: عقدنا دورات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحزب يدعم ويساند المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال ناجي الشهابي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "عقدنا مؤتمرات جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة ".

 

 وأضاف ناجي الشهابي: "عقدنا دورات تدريبية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وشرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة المقبلة".

 

وأكمل ناجي الشهابي: "الشعب المصري يتكاتف مع أي تهديد للأمن القومي المصري ولا يفكر في أي شيء آخر سوى أهمية تحقيق الأمن القومي للدولة".

 

وأردف ناجي الشهابي: "لا صوت يعلو فوق صوت أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري في الفترة الحالية خاصة في ظل تطورات الأحداث في غزة".

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