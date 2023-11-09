حزب الجيل: عقدنا دورات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحزب يدعم ويساند المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ناجي الشهابي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "عقدنا مؤتمرات جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة ".

وأضاف ناجي الشهابي: "عقدنا دورات تدريبية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وشرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة المقبلة".

وأكمل ناجي الشهابي: "الشعب المصري يتكاتف مع أي تهديد للأمن القومي المصري ولا يفكر في أي شيء آخر سوى أهمية تحقيق الأمن القومي للدولة".

وأردف ناجي الشهابي: "لا صوت يعلو فوق صوت أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري في الفترة الحالية خاصة في ظل تطورات الأحداث في غزة".