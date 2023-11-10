إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان | تفاصيل

دائما يواجه السائقون العديد من المشاكل علي الطرق السريعة أهمها قيادة السيارة إثناء نزول الأمطار ، بالإضافة الي أن الأمطار يصاحبها رياح قوية وسيول وتلك الظروف الجوية تمثل خطورة عند القيادة .

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان

هطول الأمطار علي الطرق السريعة يؤدي الي احتمالية وقوع حوادث ، وذلك لان جميع ملاك السيارات لا يمكنهم السير علي الطرق أثناء المطر بسبب قلقة خبرتهم في القيادة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان :

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان

1- عدم السير باتجاه تجمعات المياه :

عند التحرك بالسيارة أثناء هطول المطر يجب عليك أن تختار الطرق الذى تسير علية، بالضافة الي تجنب السير بتجاه تجمعات المياه ، وان لم يوجد حل أخر فـ يمكن الانتظار حتي تتدفق تلك المياه بدلا من العبور منها وظهور العديد من المشاكل بالسيارة منها تلف المحرك أو كهرباء السيارة .

2- تحقق من عمق مياه المطر :

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان

عند السير تحت المطر يجب عليه التحقق من عمق المياه اذا كان هناك تجمع للمياه ، ويمكن عمل ذلك عن طريق قياس المسافة بقدمك عند وضعها علي الأرض ، بالإضافة الي ضرورة التوقف عن السير بالسيارة اذا فجأة بالمطر ليلا .

3- القيادة علي جانبي الطريق :

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان

عند نزول المطر تتجمع المياه بمنتصف الطريق، وفي هذه الحالة يجب عليك القيادة علي جانبي الطريف لان تجمعات الميا بها تكون اقل من منتصف الطريق .

4- عدم القيادة بسرعات عالية :

عند نزول المطر يجب علي قائد السيارة تخفيض سرعته حتي لا يقوم بنثر المياه علي السيارات المجاورة، بالإضافة الي أن قوة الفرامل الخاصة بالسيارة يتم خفضها بسبب المطر ومن هنا يبج القيادة بسرعة منخفضة لتجنب وقوع حوادث .

5- عدم التوقف بتجمعات المياه :

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان

يجب عند نزول المطر عدم توقف السيارة بأماكن تجمعات المياه لان ذلك يتسبب في حدوث مشاكل بمحرك السيارة ويمكن أن تتوقف بسبب عطل ما .

6- تجفيف فرامل السيارة :

إرشادات لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول بأمان

عند السير بالأمطار يجب عليك أن تقوم بتجفيف فرامل السيارة قبل توقفها بشكل مفاجئ ، وذلك من خلال الضغط علي دواسة الفرامل عدم مرات .