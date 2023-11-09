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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب أوبل فيكترا سيدان بـ 150 ألف جنيه

أوبل فيكترا موديل
أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محود من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، ويرغب الكثير من المصريين الآن في الحصول علي سيارات مستعملة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا .

أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  أوبل فيكترا السيدان موديل 1996 بالسوق المستعمل المصري :

أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري

- مواصفات أوبل فيكترا موديل 1996 :

زودت سيارة  أوبل فيكترا موديل 1996 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة خلفية، و4 جنوط للكاوتش، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة اوبل، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وصداد إمامي وخلفي ، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك أوبل فيكترا موديل 1996 :

أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري

تسمد سيارة  أوبل فيكترا موديل 1996 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت  أوبل فيكترا من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر أوبل فيكترا موديل 1996 بسوق المستعمل :

أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة  أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة وقوة محركها .

 

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