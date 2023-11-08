مواصفات دراجة دوكاتي 2024 الجديدة| صور

أطلقت شركة دوكاتي الإيطالية دراجتها الجديدة دوكاتي Hypermotard 698 Mono موديل 2024 والتي تحتوي علي محرك جديد وهو Superquadro Mono .



دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تنتج دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon قوة تصل الي 77.5 حصان، وذلك يعطي تجربة قيادة أكثر حيوية في دراجة Hypermotard 698 Mono الجديدة .

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تحتوي دراجة دوكاتي موديل 2024 علي جنوط من الألمنيوم مكونة من خمسة أذرع ويصل مقاسها الي 17 بوصه، مغطاة بـ إطارات Pirelli Rosso Diablo IV على طول قاعدة العجلات التي يصل طولها الي 56.8 بوصه .

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

زودت دراجة دوكاتي موديل 2024 بـ شاشة مقاس 3.8 بوصه، وبها مقابض قابلة للتعديل، وبها مقعد رفيع ومسطح بشكل مرتفع يمكن خفضه باستخدام ملحق اختياري، وبها فرامل بريمبو M4.32 أمامية معلقة ذات بستون واحد .

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تعمل دراجة دوكاتي موديل 2024 بـ أربعة أوضاع للقيادة، ثلاثة أوضاع لقوة المحرك، والتحكم في الإطلاق والقفز، ونظام الفرامل المضاد للانزلاق في المنعطفات.

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

دراجة دوكاتي موديل 2024 تحتوي علي وضعين ABS، وبها وظيفة Slide-by-Brake التي يمكن أن تعطل نظام ABS للعجلة الخلفية، مما يتيح للسائق الانعطاف بالدراجة .

- سعر دراجة دوكاتي موديل 2024 :

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تباع دراجة دوكاتي موديل 2024 بسعر 12.995 ألف دولار، ويرتفع السعر ليصل الي 14.495 ألف دولار .