عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات دراجة دوكاتي 2024 الجديدة| صور

دراجة دوكاتي Hypermotard
دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

أطلقت شركة دوكاتي الإيطالية دراجتها الجديدة دوكاتي Hypermotard 698 Mono موديل 2024 والتي تحتوي علي محرك جديد وهو  Superquadro Mono .
 

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

سعر أرخص سيارات تويوتا الجديدة في مصر

على قد الإيد.. 5 سيارات مستعملة بـ 80 ألف جنيه

تنتج دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon قوة تصل الي 77.5 حصان،  وذلك يعطي تجربة قيادة أكثر حيوية في دراجة Hypermotard 698 Mono الجديدة  .

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تحتوي دراجة دوكاتي موديل 2024 علي جنوط من الألمنيوم مكونة من خمسة أذرع ويصل مقاسها الي 17 بوصه، مغطاة بـ إطارات Pirelli Rosso Diablo IV على طول قاعدة العجلات التي يصل طولها الي 56.8 بوصه .

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

زودت دراجة دوكاتي موديل 2024 بـ شاشة مقاس 3.8 بوصه، وبها مقابض قابلة للتعديل، وبها مقعد رفيع ومسطح بشكل مرتفع يمكن خفضه باستخدام ملحق اختياري، وبها فرامل بريمبو M4.32  أمامية معلقة ذات بستون واحد .

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تعمل دراجة دوكاتي موديل 2024 بـ أربعة أوضاع للقيادة، ثلاثة أوضاع لقوة المحرك، والتحكم في الإطلاق والقفز، ونظام الفرامل المضاد للانزلاق في المنعطفات.

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

دراجة دوكاتي موديل 2024 تحتوي علي وضعين ABS، وبها وظيفة Slide-by-Brake التي يمكن أن تعطل نظام ABS للعجلة الخلفية، مما يتيح للسائق الانعطاف بالدراجة .

- سعر دراجة دوكاتي موديل 2024 :

دراجة دوكاتي Hypermotard 698 Mon

تباع دراجة دوكاتي موديل 2024 بسعر  12.995 ألف دولار، ويرتفع السعر ليصل الي  14.495 ألف دولار .

دوكاتي دوكاتي الإيطالية دوكاتي Hypermotard 698 Mono Hypermotard 698 Mono Superquadro Mono

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

شاهد| بيستون B70 S قبل طرحها في مصر

أسعار بي ام دبليو X7 موديل 2024 الجديدة

بيع فيات لينيا السيدان بسعر مغر.. تفاصيل

هيونداي جيتز هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سيارات مستعملة مناسبة بـ 250 ألف جنيه

دراجة لوتس الجديدة سعرها 94 ألف ريال

الفرق بين هيونداي اكسنت RB و سيتروين سي اليزيه 2023

مواصفات تويوتا كامري 2025 الشكل الجديد

ترشيحاتنا

مـ جزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر

الهيئة الوطنية تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وبدء حملاتهم

مصر تواجه المخططات الإسرائيلية في سيناء .. وتجري اتصالات من أجل هدنة إنسانية في قطاع غزة

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

بعد قليل.. 12 سيارة إسعاف كويتية تعبر إلى غزة من معبر رفح

من بورسعيد.. الصحفيين تشارك فى مؤتمر قارب السلام لوقف الحرب على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ