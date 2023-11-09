العلاقات الحكومية بمستقبل وطن تناقش خطة عملها الفترة المقبلة بشأن الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل أمين شئون العلاقات الحكومية، اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

واستعرض أمين شئون العلاقات الحكومية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة شئون العلاقات الحكومية ودورها في الاستحقاق الدستوري المقبل.

كما نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية برئاسة النائب سيد نصر، المؤتمر الجماهيري الأول لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أماناتها بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأمناء وأعضاء وهيئات مكاتب أمانة العمال والفلاحين بالمحافظات الثلاث.

وفي كلمته، وجه النائب عبد الجواد، التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري، وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.