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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك أمريكي عاجل ضد حركة حماس

أمريكا
أمريكا

قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون في الأيام والأسابيع المقبلة مزيدا من إجراءات العقوبات لمنع تمويل حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أدييمو: “سنرى إجراءات يتخذها حلفاؤنا وشركاؤنا.. سيتم الإعلان عن بعضها علنا، وبعضها لن يراه الناس من حيث إغلاق الجمعيات الخيرية والأفراد الذين قد يساعدون في تسهيل المدفوعات لـ حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إنه يجري البحث في موضوع الهدنة منذ عدة أيام والاحتلال يعطل الموضوع.

وأضاف النونو لقناة الميادين: “نتنياهو يرفض أي هدنة لأنه لا يريد حل موضوع الأسرى ليطيل أمد المعركة”.

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وأشار إلى أن الإعلان عن هدنة الـ4 ساعات جرى من طرف واحد ونحن لا نثق بالاحتلال نظراً لتجارب سابقة معه، فهدنة الـ4 ساعات محاولة لذر الرماد في العيون.

وتابع: “فتح معبر رفح هو حق فلسطيني ونحن لم نتلق أي تأكيد بشأن فتحه خلال الهدنة، فنحن مع قيام ضغوط دولية على الاحتلال من أجل فتح معبر رفح وإدخال المساعدات”.

حماس المقاومة الفلسطينية الخزانة الأمريكية أمريكا

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