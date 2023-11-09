عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مستشفى العودة بغزة: القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة الطواقم الطبية

مستشفى العودة
مستشفى العودة

قال مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، الدكتور أحمد مهنا، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة عددا من الطواقم وإلحاق ضرر كبير في مرافق المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن المستشفى الوحيد الذي يحتوي على جناح للولادة في شمال غزة عن إغلاق وشيك بسبب نقص الوقود، حيث أغلقت الأقسام الرئيسية في مستشفى القدس أمس للأسباب نفسها، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير.

وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “فيما يتعلق بنقص الوقود وعواقبه، اضطر مستشفى القدس في مدينة غزة أمس إلى إغلاق الخدمات الرئيسية.. كما حذر مستشفى العودة، الذي يعد المستشفي الوحيد الذي يحتوي على جناح للولادة في شمال غزة، من إغلاق وشيك”.

تحرك أمريكي عاجل ضد حركة حماس

طائرات الاحتلال تقصف غزة بأسلحة محرمة دوليا.. تفاصيل

في الأسبوع الماضي، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، بالإضافة إلى مركزين متخصصين، لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود.

غزة القصف الإسرائيلي مستشفى العودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحرك أمريكي عاجل ضد حركة حماس

الولايات المتحدة توافق على بيع دبابات لرومانيا مقابل 2.53 مليار دولار

تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

شاهد.. الرئيس الأمريكي لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده

الاحتلال الإسرائيلي يعفي مستوطنات غلاف غزة من الضرائب

هجمات بسوريا والعراق..البنتاجون يعلن إصابة عدد كبير من قواته ويحذر من الرد

محذرة من مجــزرة جديدة.. الجهاد الإسلامي تعلن السبيل الوحيد لعودة الأسري الإسرائيليين لبيوتهم

تشهيرا بهم.. السفارة الفلسطينية في الأردن تعترض على تداول أسماء طلبة من غزة

ترشيحاتنا

جمال العدل: كريم عبد العزيز الأعلى أجرا وأنضج فنان في الجيل

ضربة قوية للاحتلال.. الجيش الإسرائيلي مقيد بوقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر.. ما السبب؟

النشرة الدينية.. مسجد الحي القيوم يستقبل الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر غدا.. وبهذه الكلمات استقبل جمادى الأولى

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

مدير مستشفى العودة بغزة: القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة الطواقم الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ