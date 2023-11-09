مدير مستشفى العودة بغزة: القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة الطواقم الطبية

قال مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، الدكتور أحمد مهنا، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة عددا من الطواقم وإلحاق ضرر كبير في مرافق المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن المستشفى الوحيد الذي يحتوي على جناح للولادة في شمال غزة عن إغلاق وشيك بسبب نقص الوقود، حيث أغلقت الأقسام الرئيسية في مستشفى القدس أمس للأسباب نفسها، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير.

وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “فيما يتعلق بنقص الوقود وعواقبه، اضطر مستشفى القدس في مدينة غزة أمس إلى إغلاق الخدمات الرئيسية.. كما حذر مستشفى العودة، الذي يعد المستشفي الوحيد الذي يحتوي على جناح للولادة في شمال غزة، من إغلاق وشيك”.

في الأسبوع الماضي، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، بالإضافة إلى مركزين متخصصين، لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود.