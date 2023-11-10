إشادة حزبية بتوجيه أموال دعاية حملة السيسي الانتخابية لصالح غزة..ويؤكدون: تعكس إنسانية الرئيس وتأكيده المستمر على دعم الأشقاء الفلسطينيين

الجيل: توجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة السيسي لصالح غزة متسقا مع الدور القائد التاريخى للرئيس

مصر أكتوبر يشيد بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة السيسي لصالح غزة

حماة المستقبل: تخفيض الدعاية الانتخابية دعما لفلسطين يتسق ومواقف الرئيس السيسي التاريخية

أشاد عدد من الأحزاب بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لصالح غزة ، وأكدوا أن هذا التوجيه يعكس إنسانية الرئيس وتأكيده المستمر على دعم الأشقاء الفلسطينيين وأن هذه الدعوة تؤكد على وجود شعور وطني بما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

فى البداية أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل توجيه الرئيس السيسى لإدارة حملته والأحزاب والكيانات والمنظمات المنتمية له بتوجيه جميع التبرعات الآتية للحملة لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة متسقا مع الدور القائد التاريخى الذى يقوم به الرئيس السيسى منذ اندلاع العدوان الاسرائيلى الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة والذى ربط فيه خروج الأجانب من القطاع بإدخال المساعدات إلى أهلنا فى غزة وتخصيصه مطار العريش لاستقبال مساعدات الدول الصديقة والشقيقة.

وأوضح الشهابي فى بيان صحفى له توجيه الرئيس إلى حملته والشعب المصرى إلى التبرع لصالح المحاصرين من أهل غزة يتفق مع قيام الرئيس السيسى كرئيسا لمصر بكشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لهذا المخطط المهدد للأمن القومى المصرى ثم الأمن القومى العربى وهو يؤكد صدق الرئيس السيسى وإخلاصه فى الدفاع عن شعبنا الفلسطينى واعتباره قضيته هى قضية القضايا.

وأشار الشهابي إلى ان توجيه الرئيس السيسى بتوجيه تبرعات المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة ليس هو الموقف الاول فقد سبق أن وجه حملته وكل الداعمين له من احزاب وكيانات ومنظمات بالتبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة.

ودعا رئيس حزب الجيل المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المصرية إلى استلهام النموذج الذى قدمه الرئيس السيسى وتوجيه جزء من التبرعات الآتية لحملاتهم الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لأهلنا فى غزة حتى ولو كان قيمة التبرعات قليلة ، مشيرا إلى أنها ستكون رسالة مهمة للخارج تقول إن القضية الفلسطينية قضية مصرية بجانب أنها قضية العرب الاولى وان كل مرشحى الرئاسة متفقين عندها ومدافعين عنها وعن شعبنا المحاصر والصامد فى غزة والضفة الغربية.

ومن ناحية أخرى أكد الشهابي أن المواقف القوية والحكيمة للرئيس السيسى فى مواجهة العدوان الاسرائيلى جعلت شعبية الرئيس السيسى تصل إلى القمة ووصلت إلى شعبيته عندما قاد ثورة الشعب ضد مخطط الفوضى الخلاقة والجماعة المتحالفة معه وهو ما شعرنا به فى جولاتنا الداعمة لترشح الرئيس السيسى فى القرى والنجوع والمراكز وعواصم المحافظات وايضا هو ما أظهرته المؤتمرات الانتخابية التى عقدها حزب الجيل فى محافظات الجيزة والسويس والغربية وسوهاج حتى الآن وتأكدنا من تائيد المصريين لانتخاب الرئيس السيسى لولاية جديدة تنتهى فى 2030.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس تم تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين، قائلة:" هذا الموقف ليس بجديد على القيادة السياسية".

وأضافت مديح، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس السيسي ودعوته للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي قطاع غزة يعكس إنسانية الرئيس وتأكيده المستمر على دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحة أن هذه الدعوة تؤكد على وجود شعور وطني بما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيه الرئيس السيسي بتخفيض أوجه الدعاية و تقليلها إلى الحدود الدنيا وتوجيه تبرعات المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لغزة يؤكد أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياته باعتبارها قضية العرب الأولى وقضية القضايا، مؤكدة أن منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب في غزة والرئيس السيسي يبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وثمنت مديح، الجهود التي تقوم بها الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث أنها تنتهج سياسة الباب المفتوح حيث عقدت 75 لقاء منهم 3 زيارات خارجية والتقت بـ203 جهات من مختلف الفئات، فهي حملة جامعة تشمل جموع الشعب المصري بمختلف فئاته، مشيرة إلى أن الحملة تتعامل مع الأحداث الجارية سواء محليا أو إقليميا بقدر كبير من المرونة.

وثمن المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، ما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مخرجات المؤتمر الصحفي الثاني للحملة، والتي أعلنت خلاله عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة، و توجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

وقال المهندس علي عبده فى بيان صحفى له، إنه وعلى الرغم من أن تقليديات الأمور تشير إلى حرص المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى فتح آفاق الدعاية الانتخابية دون سقف لأموال التبرعات وحجم الإنفاق، إلى أن توجيه الرئيس السيسي لحملته الانتخابية الرسمية بهذا الأمر تأكيد لموقفه التاريخي للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الصعبة، ويضرب أروع المثل في الإنسانية، ويؤكد أن لدينا رئيس لا يفكر سوى في قضايا أمته ومهموم بها.

وأشار رئيس حزب حماة المستقبل، إلى أن الرئيس السيسي وعبر مواقفه الدائمة، يأتي توجيه حملته اتساقا مع موقفه التاريخي المشرف ويؤكد أنه الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ووضعها على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضرورة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته.

ودعا المهندس على عبده، كافة المصريين بمساندة ودعم الرئيس السيسي ليس فقط في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما في كافة قراراته ودعمها لتأكيد الدعم الشعبي والذي ظهر خلال السنوات الماضية، مناشدا المصريين في استمرار دعم القيادة السياسية التي تستحق عن جدارة واستحقاق إدرة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حزب حماة المستقبل اتخذ قراره بدعم الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى للتأكيد على الثوابت الوطنية في دعم ومؤازرة من يستطيع أن يحفظ أمنه ويدعم استقراره ويحقق تنميته.

واختتم حديثه بالقول: مصر قيادة وشعبا ستظل من ثوابتها الرئيسة والفاعلة دعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية ومساندتها ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي ارتكب كل المآثم سبيلا لتحقيق بغيته في تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لم ولن يتحقق أبدا ولن تسمح به مصر.