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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن حرب إسرائيل والمقاومة.. إيران تلوح لـ قطر بشيء خطير

ايران
ايران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، البوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أخبر نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن توسع الحرب بين إسرائيل وحماس "لا مفر منه".


نقل تلفزيون الصحافة الإيراني عن أمير عبد اللهيان قوله في مكالمة هاتفية مع نظيره القطري، إنه: "نظرا لتوسيع حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه".

وتهدد إيران ووكلاؤها في لبنان واليمن وسوريا والعراق بصراع إقليمي منذ بداية الحرب التي أثارها هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص، وشهد احتجاز حوالي 240 شخصا كرهائن في غزة.

وأرسلت الولايات المتحدة مجموعتين من حاملات الطائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة في محاولة لردع طهران.

وتعمل قطر على محاولة التوسط في وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

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