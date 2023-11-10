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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد شائعات اختراق فوري للمدفوعات.. مصير مرتكبي هذه الجرائم

شركة فوري
شركة فوري

شهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء عدة بشأن اختراق تطبيق فوري للمدفوعات fwary، وهو ما نفاه الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أشرف صبري، والذي أكد عدم وجود اختراق نهائيا مثلما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد صبري قيام شركة فوري بكل الإجراءات للاطمئنان حول هذا الملف، منوها أن ما حدث كان عطل مؤقت جاء بسبب  ضغط قوي على الخوادم، مشددا على أنه لا يوجد أي فيروس أوقف تطبيق الشركة، ولا يوجد قراصنة قاموا بسرقة بيانات أو معلومات عن عملاء الشركة.

واستكمل، أن تطبيق فوري يعمل بصورة طبيعية في الوقت الحالي، ولا يوجد اختراق مثلما كان يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بالقانون بعد شائعات اختراق فوري


وبالتزامن مع الحديث عن اختراق موقع فوري للمدفوعات، تساءل مواطنون عن عقوبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم وفقا للقانون.

 

وفي هذا الاطار نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

 

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

إختراق فوري fwary وسرقة النقود

 

إختراق فوري fwary وسرقة النقود المتواجد في البطاقات الائتمانية .. شائعة انتشرت خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم ، وسببت تخوف كبير من المتعاملين على تطبيق فوري، ولكن الشركة اصدرت بيان نفت فيه صحة هذه الأنباء.

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