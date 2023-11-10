يصيب الجلد والصدر.. اكتشف أعراض جدري القرود

أثارت عودة مرض جدري القرود حالة من القلق في العالم خوفا من تفشيه في موسم الشتاء لذا من المهم معرفة الاعراض للتمكن من اكتشافه مبكرا.

يصاب الأشخاص المصابون بمرض جدري القرود بطفح جلدي قد يكون موجودًا على اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الفم أو بالقرب من الأعضاء التناسلية، بما في ذلك القضيب والخصيتين والشفرين والمهبل والشرج.



فترة الحضانة لمرض جدري القرود هي 3-17 يوما و خلال هذا الوقت، لا يعاني الشخص من أعراض وقد يشعر بأنه بخير.

سوف يمر الطفح الجلدي بعدة مراحل، بما في ذلك الجلبة، قبل الشفاء.



يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل البثور أو البثور وقد يكون مؤلمًا أو مثيرًا للحكة.



يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض mpox

حمى

قشعريرة

تورم العقد الليمفاوية

إنهاك

آلام العضلات وآلام الظهر

صداع

أعراض الجهاز التنفسي (مثل التهاب الحلق أو احتقان الأنف أو السعال)

قد تواجه جميع الأعراض أو القليل منها فقط.

راقب أعراض الجدري لمدة 21 يومًا من تاريخ آخر تعرض لك وإذا كان لديك أعراض، مثل الطفح الجلدي، قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية.