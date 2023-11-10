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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استخراج 891 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم (891) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (97) موافقة فنية على أعمال الحفر و (13) موافقة على بناء اسوار و استيفاء (19) طلب ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من استلام وتوقيع عدد (79000) نقطة إحداثي وتدقيق الإحداثيات وتوقيعها لتحديد موقع (12200) قطعة ارض  أملاك دولة مقننة، كما تم توقيع الإحداثيات لعدد (254) منشأ حيوي .

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أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) و استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC – GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

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