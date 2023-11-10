سقوط عاطلين بحوزتهما كميات من الآيس والبودر في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبحوزتهما (كميات من مخدرى "الآيس، والبودر" – سلاح أبيض – مبالغ مالية)

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى ، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.