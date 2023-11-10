سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج توكيل الأمور الزوجية

توفر الدولة العديد من الخدمات من أجل مساعدة المواطنين في المحافظات، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار والتي من بينها توكيل الأمور الزوجية.

وتأتي هذه المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

استخراج توكيل الأمور الزوجية

توفر الحكومة إمكانية استخراج «توكيل الأمور الزوجية» من الشهر العقاري دون الحاجة إلي الذهاب لمكاتب الشهر العقاري وذلك عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا إمكانية استخراج توكيل الأمور الزوجية من خلال الإنترنت.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل في الأمور الزوجية» وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

خطوات استخراج «توكيل الأمور الزوجية» من الشهر العقاري

- يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج «توكيل الأمور الزوجية» بإنشاء حساب خاص به على البوابة.

- كتابة بعض البيانات والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج توكيل الأمور الزوجية

وهناك مجموعة من المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل الأمور الزوجية مايلي :-

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تقديم أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

- أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

- سداد رسوم الحصول علي خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» 31 جنيهًا، موزعة ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.

خدمات بوابة مصر الرقمية



ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية أيضا مايلي :-



- يمكن للمواطنين عبر البوابة تَظلُم على مخالفات رخص مركبات

- إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة مركبة

- تحرير توكيل بيع مركبة

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية