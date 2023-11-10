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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات السينما.. صراع بين وش في وش والخميس اللي جاي على الوصيف

الافلام المعروضة
الافلام المعروضة

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر".

 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين، 597,237 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

 

فوي فوي 

حقق “فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 220,423 جنيه، ليتصدر شباك التذاكر أمس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 134,353 جنيه.  

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها  86,955 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

 

الخميس اللي جاي 

حقق الفيلم إيرادات في السينمات المصرية ليلة أمي وصلت  إلى 105,504 جنيه.  

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح. 

 

حسن المصري

كما حقق فيلم “حسن المصري” ويقوم ببطولته أحمد حاتم، ولينا صوفيا، ودياموند بو عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف إيرادات بلغت 24,344 جنيه.

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

 

 

فيلم “بيت الروبي”

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 7,306 جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

 

سكر 

وحقق فيلم “سكر” من بطولة ماجدة زكي وحلا الترك  إيرادات وصلت إلى  11,198 جنيه.

يستوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.


أولاد حريم كريم 

حقق فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي يعد استكمالا لأحداث الجزء الأول من فيلم “حريم كريم”، الذي عرض قبل 18 عاما، إيرادات وصلت إلى 4,152 جنيه.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة،  وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ايرادات الافلام إيرادات السينما خالد الحلفاوي فيلم “بيت الروبي” فيلم “العميل صفر” فوي فوي كريم عبد العزيز محمود الدفراوي

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