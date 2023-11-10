خطوات استخراج لوحة سيارة جديدة وبدل تالف

يشكل موضوع استخراج لوحة سيارة معدنية جديدة أهمية بالنسبة للكثير وأزمة فقدان لوحة السيارة المعدنية، ما تسبب حالة من القلق إذا تم إتلاف أو فقد اللوح المروري الذى يمكن أن تضيع في بعض الحالات إذا لم تكن مثبتة جيداً وتعرضت السيارة للاصطدام وبدون تصادم يمكن أن تحدث.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج لوحة مرورية جديدة للسيارة في حالة فقدانها:

- التوجه لأقرب قسم شرطة لإثبات حالة في محضر فقد رسمي.

- التوجه إلى قسم المرور الذي تتبع له منطقة الإقامة من أجل بدء إجراءات استخراج رخصة السيارة واللوحات المرورية الجديدة.

- استخراج شهادة مخالفات السيارة وسدادها بالكامل في حالة تواجد أي مخالفة.

- فحص فني في المرور المتخصص لمطابقة رقم الموتور ورقم الشاسيه مع البيانات المسجلة في إدارة المرور.

- شراء مجموعة الإسعافات الأولية ومثلث الطوارئ في حالة عدم توافرهم.

- سداد قيمة اللوحات الجديدة واستلامها بأرقام مختلفة ورخصة جديدة.

ولأن فقدان لوحة السيارة المعدنية يسبب قلق كبير لـ قائدي السيارات إذا تم إتلاف أو فقد أي جزء منها وعلى سبيل المثال اللوح المرورية التي يمكن أن تضيع في بعض الحالات إذا لم تكن مثبتة جيداً وتعرضت السيارة للاصطدام.

لذا نستعرض في هذا الموضوع خطوات استخراج لوح مرورية جديدة لسيارتك في حالة فقدانها لأي سبب:

مبدئياً يشترط التوجه لأقرب قسم شرطة يتبع له عنوان الإقامة من أجل إثبات حالة في محضر فقد رسمي.

يتم بعد ذلك التوجه إلى قسم المرور الذي تتبع له منطقة الإقامة من أجل بدء إجراءات استخراج رخصة السيارة واللوحات المرورية الجديدة.

تبدأ الخطوات باستخراج شهادة مخالفات السيارة وسدادها بالكامل في حالة تواجد أي منها.

تتعرض السيارة بعد ذلك لفحص من قبل فني المرور المتخصص لمطابقة رقم الموتور ورقم الشاسيه مع البيانات المسجلة في إدارة المرور.

وتتمثل الخطوة التالية في شراء مجموعة الإسعافات الأولية ومثلث الطوارئ في حالة عدم توافرهم، وبعدها يتم سداد قيمة اللوحات الجديدة واستلامها بأرقام مختلفة ورخصة جديدة.

معنى اختلاف ألوان لوحات

يختلف اللون الذي تحمله اللوحات المعدنية من سيارة لأخرى ولهذا الاختلاف دلالات محددة حيث يدل كل لون على نوع نشاط السيارة التي تحمله، ويختلط الأمر على بعض المواطنين بين السيارة ذات اللون الأبيض، حيث يعتقدها البعض أنه "تاكسي" وقد يشيرون إليها في الشارع ثم يفاجأوا بأنها سيارة ملاكي.

أنواع اللوحات المعدينة

1. سيارات الرئاسة، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أخضر فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأصفر.

2. الهيئات الدبلوماسية، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي باللون الأبيض الفسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

3. السيارات الملاكي المميزة، وهي السيارات المملوكة للأجانب التي تعمل بالهيئات الدبلوماسية، وغير تابعة للقنصليات، وتحمل لوحات معدنية باللون الأخضر الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

4. السيارات التابعة للشرطة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الغامق في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأبيض.

5. السيارات التابعة للجمارك، تحمل لوحات معدنية باللون الأصفر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

6ـ سيارات القطاع العام، الحكومة، المحافظة، والأتوبيسات العامة، تحمل لوحات معدنية باللون الرمادي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

7 ـ سيارات الرحلات، أوتوبيسات السياحة، تحمل لوحات معدنية باللون البيج في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

8 ـ أوتوبيسات المدارس، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

9 ـ سيارات الأجرة، تحمل لوحات معدنية باللون البرتقالي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

10ـ سيارات النقل والجرارات الزراعية، تحمل لوحات معدنية باللون الأحمر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

11 ـ سيارات الملاكي، الإسعاف، المستشفيات، الإطفاء، ذوي القدرات الخاصة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

12 -اللون الأسود لسيارات تحت الطلب "نقل الموتى".

أرقام لوحة السيارة تحدد المحافظة التابعة لها:

ـ محافظة القاهرة تحمل لوحات مكونة من 3 أحرف بالإضافة إلى 3 أرقام.

ـ أما محافظة الجيزة فتتكون من حرفين، بالإضافة إلى 4 أرقام.

ـ أما في حالة كانت السيارة تحمل لوحات معدنية بها 3 أحرف و4 أرقام، فهي تتبع المحافظات الأخرى، ولكل محافظة حرف مميز لها.

ـ "س" محافظة الإسكندرية.

ـ "ر" محافظة الشرقية.

ـ "د" محافظة الدقهلية.

ـ "م" محافظة المنوفية.

ـ "ب" محافظة البحيرة.

ـ "ل" محافظة كفر الشيخ.

ـ "ع" محافظة الغربية.

ـ "ق" محافظة القليوبية.

ـ "ف" محافظة الفيوم.

ـ "و" محافظة بني سويف.

ـ "ن" محافظة المنيا.

ـ "ي" محافظة أسيوط.

ـ "هـ" محافظة سوهاج.

ـ "ج هـ" محافظة مطروح.

ـ "ج ب" محافظة الوادي الجديد.

ـ "ص أ" محافظة قنا.

ـ "ص ق" محافظة الأقصر.

ـ "ص و" محافظة أسوان