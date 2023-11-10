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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق طائرات مسيرة من سوريا باتجاه إسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرات المسيّرة التي تم رصدها فوق الجليل الأعلي أُطلقت من سوريا.

وطلب  من المستوطنين في إصبع الجليل البقاء في الملاجئ بسبب حدث أمني، حيث تم رصد طائرتين بدون طيار فوق الجليل وفق ماذكرت إذاعة النور اللبنانية.

وكانت صافرات الإنذار  قد دوت في مستوطنات بشمال فلسطين المحتلة، حيث توترت أنباء حول تسلل طائرة مسيرة من لبنان نحو الجليل الاعلي بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية .

وأعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من إسقاط  قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الصهاينة شمال غرب مدينة غزة بواسطة طائرة مسيرة.

ودكت كتائب القسام تجمعاً للجنود الصهاينة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل بعد استهدافه بقذيفة أسقطت من طائرة مسيرة.

وقصفت كتائب القسام تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
 

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