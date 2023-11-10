إسرائيل: 3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان وأسقطنا واحدة

أعلن الجيش الإسرائيلي في نبأ عاجل منذ قليل أن 3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان أسقطنا واحدة و2 سقطتا في الجهة الشمالية.

كانت قد نشرت روسيا اليوم أنباء عن تسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وسمع دوي صفارات الإنذار وطالبت إسرائيل سكان منطقة الحدود مع لبنان بالتزام الملاجئ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.