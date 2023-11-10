عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: 3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان وأسقطنا واحدة

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي في نبأ عاجل منذ قليل أن  3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان أسقطنا واحدة و2 سقطتا في الجهة الشمالية.

كانت قد نشرت روسيا اليوم أنباء عن تسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وسمع دوي صفارات الإنذار وطالبت إسرائيل سكان منطقة الحدود مع لبنان بالتزام الملاجئ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  الدكتور أشرف القدرة ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

ترشيحاتنا

عبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي والنفسي للأشقاء في غزة

إصابة مسعف فلسطيني متطوع بالهلال الأحمر المصري خلال استهداف للاحتلال الإسرائيلي اليوم

مدافع الزمالك يغيب عن الفريق أسبوعين للإصابة

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور

تطور عاجل.. اقتراب موسيماني من الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

على طريقة “البخيل وأنا”| اكتشاف كنز “علي بابا” مع متسول المنصورة.. شقيقاه اهتما بالغنيمة عن دفن جثمانه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ