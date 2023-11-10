الإعلان عن أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

حقق البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي جائزة أفضل مدرّب في شهر أكتوبر بـ دوري روشن السعودي، وذلك بعد تصدر الزعيم السعودي دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة من 13 لقاء.



البرتغالي البالغ من العمر 68 سنة وقع على عقود تدريب الهلال لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن كان على أعتاب تدريب المنتخب السعودي خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد وهذه هي المفاجأة الثانية.

ويعتبر جيسوس خامس مدرب برتغالي يتولى تدريب الزعيم بعد آرثر جورج، الذي قاد الهلال في موسم 2001-2002، ولم يتوج بأي لقب، ليتعرض إلى الإقالة.

وتولى جوزيه بيسيرو دفة الهلال في 2006-2007، لكنه أقيل في منتصف الموسم، على رغم أنه كان متصدراً للدوري، وغابت المدرسة البرتغالية عن الهلال حتى 2018-2019، حين جرى التعاقد مع جيسوس (المدرب الحالي)، وتمكن من افتتاح الموسم بتحقيق كأس السوبر السعودية في لندن على حساب الاتحاد، لكنه أقيل في منتصف الموسم بسبب خلاف مع اللاعبين على رغم تصدر الدوري.

واستعان الهلال بمدرب برتغالي موقت في آخر ثلاث مواجهات بموسم 2020-2021، وهو جوزيه مورايس، ونجح في تحقيق لقب الدوري.

وتعاقد النادي مع البرتغالي ليوناردو جارديم مطلع موسم 2021-2022، ونجح في التتويج بدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودية، لكنه أقيل في منتصف الموسم بعد كأس العالم للأندية، التي حل فيها رابعاً.

العودة السابعة

أصبح جيسوس سابع مدرب يعود لقيادة نادي الهلال، إذ سبقه ستة مدربين عادوا بعد الرحيل، وقبل جيسوس عاد لتدريب الفريق بعد الرحيل الرباعي البرازيلي كاندينيو وأوسكار بيرناردي وسيباستيان لازاروني وماركوس باكيتا، إضافة إلى الروماني إيلي بلاتشي، والأرجنتيني رامون دياز.