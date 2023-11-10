عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

البرتغالي جورجي جيسوس
البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال

حقق البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي جائزة أفضل مدرّب في شهر أكتوبر بـ دوري روشن السعودي، وذلك بعد تصدر الزعيم السعودي دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة من 13 لقاء.


البرتغالي البالغ من العمر 68 سنة وقع على عقود تدريب الهلال لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن كان على أعتاب تدريب المنتخب السعودي خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد وهذه هي المفاجأة الثانية.

ويعتبر جيسوس خامس مدرب برتغالي يتولى تدريب الزعيم بعد آرثر جورج، الذي قاد الهلال في موسم 2001-2002، ولم يتوج بأي لقب، ليتعرض إلى الإقالة.

وتولى جوزيه بيسيرو دفة الهلال في 2006-2007، لكنه أقيل في منتصف الموسم، على رغم أنه كان متصدراً للدوري، وغابت المدرسة البرتغالية عن الهلال حتى 2018-2019، حين جرى التعاقد مع جيسوس (المدرب الحالي)، وتمكن من افتتاح الموسم بتحقيق كأس السوبر السعودية في لندن على حساب الاتحاد، لكنه أقيل في منتصف الموسم بسبب خلاف مع اللاعبين على رغم تصدر الدوري.

واستعان الهلال بمدرب برتغالي موقت في آخر ثلاث مواجهات بموسم 2020-2021، وهو جوزيه مورايس، ونجح في تحقيق لقب الدوري.

وتعاقد النادي مع البرتغالي ليوناردو جارديم مطلع موسم 2021-2022، ونجح في التتويج بدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودية، لكنه أقيل في منتصف الموسم بعد كأس العالم للأندية، التي حل فيها رابعاً.

العودة السابعة

أصبح جيسوس سابع مدرب يعود لقيادة نادي الهلال، إذ سبقه ستة مدربين عادوا بعد الرحيل، وقبل جيسوس عاد لتدريب الفريق بعد الرحيل الرباعي البرازيلي كاندينيو وأوسكار بيرناردي وسيباستيان لازاروني وماركوس باكيتا، إضافة إلى الروماني إيلي بلاتشي، والأرجنتيني رامون دياز.

جورجي جيسوس الهلال السعودي أفضل مدر ب دوري روشن السعودي هيرفي رينارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

بصعوبة .. الهلال يتربع فوق صدارة دوري روشن السعودي بفوزه على التعاون

ياسين بونو أفضل حارس خلال شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي

التحكيم.. أول رد لـ بيراميدز بعد الخروج من كأس مصر أمام الزمالك

دوري روشن السعودي.. تعادل سلبي بين الهلال والتعاون في الشوط الأول

بعد 10 مباريات .. مفاجأة في إقالة موسيماني من تدريب الوحدة الإماراتي

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور

بعد إصابته.. ماذا قال مارسيل كولر لـ رضا سليم في ملعب التتش؟

ترشيحاتنا

ماذا فعل بنزيما عقب إحرازه هاتريك في مرمى أبها بدوري روشن السعودي

الأرصاد تزف بشرى: أمطار رعدية بهذه المناطق وتصل القاهرة مساءً

168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني

" الحرية المصرى" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

أوقفوا البغي الصهيوني.. شيخ الأزهر يوجه رسالة عاجلة إلى زعماء الأمة في القمة العربية

موته هزني رغم مرضه.. جمال العدل: وفاة أخويا سامي أصعب لحظة في حياتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ