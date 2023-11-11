400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا قويا بعد أن قفز سعر المعن في مصر بشكل جنوني ، وتخطى سعر الجرام من عيار 21 مستويات قياسية كادت أن تلامس سعره الأعلى الذى سجله في إبريل الماضي.

سعر الذهب اليوم السبت

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عند شراء الشبكة والمشغولات الذهبية بشكل عام ، بالمصنعية وبدون ، إذ شهد سعر الجنيه الذي يرغب الكثير في التعامل عليه سواء كان بالبيع أو الشراء نظرا لكونه الفئة المفضلة للكثير عند الاستثمار وحفظ الأموال.

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وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 بشكل قوى خلال الساعات القليلة الماضية، بقيمة نحو 400 جنيه كاملة ، إذ سجل اليوم 20680 جنيها بعد 21080 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الجرام من عيار 21 اليوم بقوة إذ سجل مستويات متدنية تبدأ من 2575 جنيها بعدما اقترب من 2650 جنيها، حيث يعتبر هذا العيار من الأكثر تداولا في سوق الصاغة.

الذهب مباشر الآن

ويرصد لكم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير ، وللعلم يتغير سعر الذهب باستمرار على مدار اليوم قد يزيد أو يتراجع على حسب حركة السوق، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

الذهب

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر، 2,954 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,585 جنيه للشراء بعد 625 جنيها.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,216 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء: 1,723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع: 20,600 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر مصنعية الذهب عند شراء الشبكة والمشغولات الذهبية بشكل عام، حيث يبدأ سعر المصنعية من 6 إلى 10 % من سعر الجرام، بينما قد يكون نحو 80 -150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما عن سعر مصنعية السبائك فتكون مثل المشغولات حينما تكون أقل من 100 جرام، أما الأكثر من 100 جرام فيبدأ سعر المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق.