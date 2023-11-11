فى ذكرى شوقى الماجرى..أهم أعماله وزواجه من صبا مبارك

تحل اليوم، السبت، ذكرى ميلاد المخرج التونسي شوقى الماجرى الذى قدم عددا من الأعمال المهمة الناجحة، والتى ستظل عالقة فى ذهن المشاهد العربى رغم قلتها.

أهم أعمال شوقى الماجرى

وكشف المخرج شوقي الماجري، فى تصريحات سابقة له، عن أهم عمل فني في مسيرته الفنية، حيث قال: "مسلسل الاجتياح هو أهم أعمال حياتي، وحصل المسلسل علر جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل".

المسلسل من بطولة الفنان عباس النوري والفنانة صبا مبارك والفنان إياد نصار، من تأليف رياض سيف وإخراج شوقي الماجري.

تدور قصة المسلسل حول الاجتياح الاسرئيلي لمدينة "رام الله" وحصار كنيسة المهد في "بيت لحم" وتجسيد الحياة للمواطن الفلسطيني الصعبة، وخلال أحداث المسلسل ولدت قصة حب بين شاب فلسطيني وبنت يهودية.

ولد شوقي الماجري عام 1961 في منطقة "باب سويق" بتونس، درس الإخراج في "بولندا" عام 1994 وحصل على درجة الماجسيتر من المعهد الوطني للسينما والمسرح "وودج"، وهو يعتبر واحدا من أهم المعاهد في أوروبا.

بدأ مسيرته في إخراج الأفلام القصيرة، على سبيل المثال فيلم "اوريلنو"، وبدأت تجربته في عالم "الدراما" من خلال مسلسل "إخوة التراب" الذي تم عرضه في عام 1998.

يذكر ان آخر اعمال المخرج الراحل شوقي الماجري مسلسل سوري بعنوان "دقيقة صمت".

شوقى الماجرى

تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلا، وتم الانفصال بعد أن أنجبا ابنهما عمار، الذي ولد في مارس عام 2004.