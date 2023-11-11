لا أملك إلا دراجتي.. الرحالة محمد المصري يكشف تفاصيل مساعدته للشعب الفلسطيني|فيديو

استضافت الإعلامية لميس سلامة عبر تطبيق زووم، الرحالة محمد المصري، للحديث عن خطة عودته من جدة إلى مصر.

قال الرحالة محمد المصري خلال لقائه عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة «صدى البلد» : «أنا لا امتلك إلا دراجتي وصوتي ، وعرضت دراجتي للبيع في مزاد علني وأنهةسيقوم بالتبرع بثمانها لصالح اشقائنا في فلسطين».

وأدان الرحالة محمد المصري الاعتداءات الغاشمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحا أن العالم اليوم يمر بظروف صعبة بسبب الأحداث المأساوية في غزة، والعالم العربي متعاطف مع الأهالي في القطاع.

وأوضح الرحالة محمد المصري، أنه سيقوم بعمل جولة بمسافة 700 كم بالدراجة، وسيخصص نسبة من 70 لـ 75 % من المبلغ المتحصل بهذه الجولة لصالح اشقاؤنا في فلسطين، مضيفا أن خطاب التبرع سينزل باسم المؤسسة التي يتم التبرع لها، وهذا يمكننا من المساعدة بأقل إمكانيات نمتلكها لمساعدة أهلنا في قطاع غزة.