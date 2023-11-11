«عمل الإسماعيلية»: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركة للاستثمار

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لشركة "هامة" للاستثمار الزراعي بمدينة القصاصين، والتي يبلغ عدد العاملين بها 145 عاملا، وذلك لحصر العمالة غير المنتظمة الموجودة بها على أرض الواقع، ومطابقتها بكشوف العمال والتأكد من وصول الرعاية الاجتماعية والصحية للمستفيدين منها.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية لعمال الشركة المسجلين لدى الإدارة تحت عنوان "أوجه الرعاية المقدمة من الإدارة من منح دورية وإعانات اجتماعية وصحية".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة، وشمولهم بمنظومة الرعاية والحماية التى توفرها الوزارة ومديرياتها لها لتحسين ظروف حياتها، وكذلك تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والمزايا التى كفلها لهم القانون واللوائح التنفيذية له فى جميع مواقع العمل.

وأوضح حسن رداد، مدير المديرية، أنه شارك فى الزيارة أحمد حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وشيرين سليمان، باحث بالإدارة، واستقبله خلالها محمد جمال، إدارى بالشركة، وإبراهيم سلامة، مشرف الشئون الإدارية بالشركة، وياسر صيام، مدير الشئون الإدارية بمجموعة شركات هامة والجبالى.

وأكد استمرار المديرية وأجهزتها فى حصر وتسجيل تلك الفئة على أرض الواقع، وشمولها بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية للمسجلين بها، والتى تشمل منحا دورية على مدار العام، وفى المناسبات والأعياد، وكذلك منح استثنائية فى حالات الإصابة والعجز أو الوفاة، حيث تعتبر تلك العمالة من أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر فى عملها بما يوفر الحماية لها ولأسرها، وذلك من الحسابات الخاصة بتلك الفئة فى المديرية.

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