فيديو| مآسي غزة المرعبة.. أطفال يتامى استشهد آباؤهم.. ونزوح بعد ضرب المستشفيات

تتلاحق الأحداث المأساوية في غزة المحاصرة إسرائيليا واستمرار القصف على غزة في كل مكان.

وفي هذا، أوردت إذاعة “صوت فلسطين” حالة مأساوية من فقدان طفلة تدعى جوليا لوالديها في قصف الاحتلال لمنزلهم في قطاع غزة.

استشهد الأب والأم في غارة الاحتلال وقتلا في الغارة، بينما نجت الطفلة وجرى إخراجها من تحت الركام.



وفي حالة ثانية، عثرت سيدة على طفل رضيع على شارع صلاح الدين دون أن يعلم أحد ماذا حل بوالدي الرضيع.

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كذلك في حالة أخرى وبعد ولادتها بساعتين في مستشفى الشفاء، حملت جدة حفيدتها الجديدة ونزحت سيرا على الأقدام باتجاه جنوب ‎غزة.



وذكر راديو “صوت فلسطين” أن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء "مجهولي الهوية" في مستشفى الشفاء الذي يتعرض لقصف وحصار من قبل قوات الاحتلال.

وقالت مصادر صحية في غزة إن مستشفيي الشفاء والقدس خرجا عن الخدمة بسبب نفاد الوقود في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

وذكر المدير العام للمستشفيات في غزة أنه يجري محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود للمستشفيات "لكنهم أبلغونا برفض قوات الاحتلال".

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالسماح بإخراج الجرحى من غزة للعلاج في دول الجوار والخارج مع وصول الأحوال في مستشفيات غزة المحاصرة من قبل الاحتلال الصهيوني إلى وضع كارثي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة: “تقصف المستشفيات في غزة وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم”. وذكرت أن ما يحدث في مشافي غزة جريمة حرب وإبادة جماعية، حيث إن الاحتلال يحاصر المستشفيات في غزة بالدبابات.

وأكدت أن هناك 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماما عن الخدمة في غزة إما بسبب قصف مباشر أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء، ولهذا فالوزارة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية للمستشفيات وتسهيل خروج المرضى إلى الخارج.

وترفض حكومة الاحتلال الصهيوني هذه الطلبات في إطار سعيها لقتل الأبرياء.