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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم صيد الغزلان

أحمد مراد
أحمد مراد

كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن تفاصيل جديدة فى عمله الجديد من خلال تحويل رواية "صيد الغزلان" إلى عمل سينمائى مؤكد أن العمل من المقرر تصويره فى العام الجديد.

وقال أحمد مراد فى لقاء ببرنامج et بالعربى : انتهيت تماما من كتابة سيناريو فيلم "صيد الغزلان" وحاليا تختار الشركة المخرج وبطل الفيلم وسيتم الإعلان قريبا.

وأضاف أحمد مراد : الفيلم تدور أحداثه فى فترة 2061 وستكون تجربة مختلفة عن الأعمال التى قدمتها من قبل.

وأما عن تعامله مع أحمد عز والمرشح بقوة لبطولة الفيلم الجديد قال أحمد مراد : سعيد بالتعاون مع أحمد عز وأتمنى العمل معه مجددا ولكن هذا الأمر يعود للشركة فى النهاية. 

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أحمد مراد  

وأعلن الكاتب أحمد مراد عن تحويل روايته"موسم صيد الغزلان" إلى فيلم سينمائي، لتكون سادس أعمال "مراد" للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته الفيل الأزرق التي تحولت إلى فيلم سينمائى عام 2014، وفيلم الأصليين 2017، وفيلم "تراب الماس" 2018، وفيلم "الفيل الأزرق 2" 2019، وأخيرًا رواية 1919 والتي تحولت إلى فيلم بعنوان "كيرة والجن" وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال أحمد مراد: "أجريت تعديلات درامية على رواية "موسم صيد الغزلان" لكي تتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع، والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، وبالطبع هناك مفاجأة للقاريء الذي يعرف أحداث الرواية".

عن فكرة تحويل كتاباته الأدبية إلى أعمال سينمائية، أشار أحمد مراد إلى أن كتابة النص الروائي تختلف عن الكتابة للسينما بشكل كبير، فالرواية تنقل المشاعر بالأسلوب الأدبي والحوار، أما السيناريو فهو فن مرتبط بما تستطيع الكاميرا تصويره، مؤكدًا أن  فيلم موسم صيد الغزلان يخضع لزمن مستقبلي، وإيقاع مختلف، مما يفتح الباب الي نوعية متلقي ومشاهد جديدة من مستويات عمرية مختلفة، عكس الرواية التي تعتمد بشكل كبير على خيال القارئ".

موسم صيد الغزلان لـ أحمد مراد

وتعد رواية "موسم صيد الغزلان" السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عن دار الشروق للنشر عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق. 

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