مخدرات وسلاح.. الأمن يداهم البؤر الاجرامية في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت الجهود فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (37) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- 18 فرد محلى – 3 طبنجات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (37 متهم لـ 26 منهم معلومات جنائية")

وتم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو") بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ عدد (432) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

تم ضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية و تنفيذ عدد (834) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لـ 8 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.