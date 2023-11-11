بسبب خلافات سابقة .. عاطل ينهى حياه عامل بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثراً بإصابته .

بالفحص تبين قيام (عاطل " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.