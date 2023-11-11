عيادات النجوم.. حلمى: جراحة مخ.. والحلو: مسح ذرى.. وياسمين في المستشفى

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها ياسمين رئيس وشريف حلمى وتامر ضيائى ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

تامر ضيائى

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه الدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

شريف حلمى

الفنان شريف حلمى أعلنت ابنته عن إجراء والدها عملية طارئة ودقيقة في المخ مؤخرا.

و تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع خبر تعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية ودخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة.

وقالت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك إن والدها تعرض لمشكلة خطيرة في المخ ولم تذكر تفاصيل الحالة وطلبت من الجمهور الدعاء له.

ياسمين رئيس

كما تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.

ونشرت ياسمين صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصة الاستورى بموقع الصور الشهير انستجرام، دون الكشف عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له.

فاتن الحلو

تشهد حالة الفنانة فاتن الحلو سيدة السيرك المصري الاوروبي تحسنا طفيفا بعد ما مرت به من صعوبات حيث تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على أثرها العناية المركزة ثلاث مرات.

بدأت فاتن الحلو تتعافى وغادرت المستشفى منذ يومين الى منزلها بعد ان استقرت حالتها نسبيا تمهيدا لعودتها لاجراء مسح ذرى على البنكرياس.

وقالت فاتن الحلو فى بيان صحفى : كل الشكر لدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى فور علمه بحالتى الصحية وكان متواصل معى ومع اسرتى ونسق مع مدير المستشفى دخولى الفورى ولم يتركني لحظة وكذلك الفنانة نهال عنبر وأسرتى وشقيقتى التى لم تفارقنى لحظة وبناتى وأحفادى وكل أهلي وعائلتى وجمهورى الذين تواصلوا معى عبر صفحتى على وسائل التواصل الاجتماعى والصحفيين وجمهورى العزيز الذى أرجو منه الدعاء بظهر الغيب لأن محبتهم ودعواتهم هي الباقيه.

صبرى عبد المنعم

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية؛ بعد أن تعرض لأزمة، تسببت في دخوله المستشفى، فور علمه بخبر براءة المتهمين في قضية السرقة والنصب عليه.

وقال صبري عبد المنعم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد: “إنني بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة، وأحمد الله على كل شيئ، وتعرضت لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، وتم احتجازي به، وبعد أن اطمئن الأطباء على صحتي؛ سمحوا لي بالخروج وعودتي إلى المنزل”.

محمد التاجى

الفنان محمد التاجى بعد سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في الأراضي السعودية نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله وقع أجري على الله قدر الله وماشاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي ، رايح أصلي الفجر ، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان محمد التاجي للاطمئنان عليه.

وقال الفنان محمد التاجي لصدى البلد “الحمد لله ، الحمد لله أحسن كتير، أنا بخير الحمد لله وتركت المدينة، ومتواجد دلوقتي في مكة الحمد لله قدر الله وماشاء فعل”.