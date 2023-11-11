عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيادات النجوم.. حلمى: جراحة مخ.. والحلو: مسح ذرى.. وياسمين في المستشفى

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها ياسمين رئيس وشريف حلمى وتامر ضيائى ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

تامر ضيائى

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه الدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

شريف حلمى

الفنان شريف حلمى أعلنت ابنته عن إجراء والدها عملية طارئة ودقيقة في المخ مؤخرا.

و تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع خبر تعرض الفنان شريف حلمي لوعكة صحية ودخوله المستشفى والخضوع لجراحة طبية طارئة.

وقالت هايدي ابنة الفنان شريف حلمي عبر صفحتها على فيسبوك إن والدها تعرض لمشكلة خطيرة في المخ ولم تذكر تفاصيل الحالة وطلبت من الجمهور الدعاء له.

انهيار والد وشقيق شريف شاكر أثناء تشييع جنازته

بحضور حسين السيد.. وصول جثمان شريف شاكر إلى مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس

عيد ميلاده.. مسيرة أحمد الفيشاوى وقصة زيجاته الـ6 واعترافه بأبنائه

صاحب الـ100 فيلم.. لغز موت نيازى مصطفى وحبه المأساوى لـ كوكا

ياسمين رئيس

كما تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.

ونشرت ياسمين صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصة الاستورى بموقع الصور الشهير انستجرام، دون الكشف عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له.

فاتن الحلو

تشهد حالة الفنانة فاتن الحلو سيدة السيرك المصري الاوروبي تحسنا طفيفا  بعد ما مرت به من صعوبات حيث تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على أثرها العناية المركزة ثلاث مرات.

بدأت فاتن الحلو تتعافى وغادرت المستشفى منذ يومين الى منزلها بعد ان استقرت حالتها نسبيا تمهيدا لعودتها لاجراء مسح ذرى على البنكرياس.

وقالت فاتن الحلو فى بيان صحفى : كل الشكر لدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى فور علمه بحالتى الصحية وكان متواصل معى ومع اسرتى ونسق مع مدير المستشفى دخولى الفورى ولم يتركني  لحظة وكذلك الفنانة نهال عنبر وأسرتى وشقيقتى التى لم تفارقنى لحظة وبناتى وأحفادى وكل أهلي وعائلتى وجمهورى الذين تواصلوا  معى عبر صفحتى على وسائل التواصل الاجتماعى والصحفيين وجمهورى العزيز الذى أرجو منه الدعاء بظهر الغيب  لأن محبتهم  ودعواتهم  هي الباقيه.

صبرى عبد المنعم

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية؛ بعد أن تعرض لأزمة، تسببت في دخوله المستشفى، فور علمه بخبر براءة المتهمين في قضية السرقة والنصب عليه.

وقال صبري عبد المنعم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد: “إنني بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة، وأحمد الله على كل شيئ، وتعرضت لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، وتم احتجازي به، وبعد أن اطمئن الأطباء على صحتي؛ سمحوا لي بالخروج وعودتي إلى المنزل”.

محمد التاجى

 الفنان محمد التاجى بعد سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في الأراضي السعودية نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله وقع أجري على الله قدر الله وماشاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي ، رايح أصلي الفجر ، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان  محمد التاجي للاطمئنان عليه.

وقال الفنان  محمد التاجي لصدى البلد “الحمد لله ، الحمد لله أحسن كتير، أنا بخير الحمد لله وتركت المدينة، ومتواجد  دلوقتي في مكة الحمد لله قدر الله وماشاء فعل”. 

الفنان شريف حلمي مستشفى النجوم ياسمين رئيس الفنان تامر ضيائى صبري عبد المنعم فاتن الحلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

بطولة هالة صدقى.. إنتهاء تصوير فيلم كتف قانونى

أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم صيد الغزلان

لطيفة : عندى أمل اليوم تتحل أزمة فلسطين

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

وفاة رئيس أكاديمية الفنون وعلوم الصور المنظمة لحفل الأوسكار

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

التجربة الثانية.. جونى ديب يعلن انتهاء تصوير فيلم modi

فى ذكرى شوقى الماجرى..أهم أعماله وزواجه من صبا مبارك

ترشيحاتنا

رئيس إيران عن الموقف الأمريكي: يشجع الكيان الصهيوني على القيام بالأعمال الإجرامية تجاه الفلسطينيين

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وعمرو عبد الجليل يتراجع

مصر محور المنطقة.. عبد المنعم: إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي وحرب إبادة

ولي عهد الكويت: الأشقاء في غزة بتعرضون لجرائم تفوق الوصف على يد الاحتلال

تعليق ناري من حسام حسن على ضم أحمد فتوح للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

فيديو

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ