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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي وحرب إبادة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

قال محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين: «يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، ولكننا أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليا بوحدتنا والاحتلال إلى زوال».

وأضاف محمود عباس خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنسانية وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وذبح أكثر من 40 ألف من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ علاوة على تدمير آلاف البيوت على رؤوس سكانها.

وتساءل الرئيس الفلسطيني : «هذا ما حدث خلال الشهر الأول، فكيف سيكون الوضع لو استمر العدوان  لشهور؟ ماذا سيحدث في قطاع غزة؟»، مشيرا إلى أن الضفة الغربية والقدس أيضا تتعرضان لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من الاحتلال الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.

محمود عباس الشعب الفلسطيني الاحتلال القمة العربية الإسلامية الحرب الإسرائيلية الضفة الغربية

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