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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : حملات مكثفة لمتابعة مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت جولة ميدانية مّفاجئة على عددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت للتأكُد من الإلتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية ومُتابعة وفرة السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجات المواطنين بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية.
وأكد محافظ القليوبية وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء من خلال " مُبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية "، مُشيراً إلى أنه يتابع بشكل مُكثف ويومي الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية في المحال التُجارية والأسواق ومنافذ البيع.


وتضمنت جولة "محافظ القليوبية" المرور على عدد من السلاسل التُجارية ، والتأكُد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من 15 الى  25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، مُشددا على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الإلتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شددَ على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.
وفي ذات السياق أشار " محافظ القليوبية" إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصاً على سلامة المواطنين، موجهاً السادة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

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القليوبية محافظ القليوبية خفض السلع الأساسية السلع الاستراتيجية السلع الغذائية

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