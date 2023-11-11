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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنجعل بيروت مثل غزة.. إسرائيل تحذر زعيم حزب الله من ارتكاب خطأ فادح

يوآف جالانت
يوآف جالانت

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسالة تحذير شديدة اللهجة، إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم السبت؛ وذلك على خلفية استمرار التصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد حذر وزير دفاع إسرائيل، يوآف جالانت، حسن نصر الله، من ارتكاب "خطأ فادح"، وقال: إن "سكان بيروت قد ينتهي بهم الأمر إلى وضع سكان غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 من جنوده بجروح خطيرة؛ في إطلاق للنار من الأراضي اللبنانية، على موقع تابع له، ظهرا.

وردا على ذلك، قالت القناة السابعة العبرية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا لحزب الله في لبنان.

وفي التفاصيل، أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات على الموقع العسكري بالقرب من كيبوتس منارة، وتم نقل الجنود إلى المستشفى.

كما أصيب جنديين آخرين بجراح خطيرة؛ جراء سقوط الطائرة التي دخلت إسرائيل من لبنان.

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