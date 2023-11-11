نتنياهو: غزة ستكون منزوعة السلاح ولن تهدد إسرائيل بعد الآن

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن من ضمن أهداف الحرب على غزة هو نزع السلاح من القطاع.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير دفاعه يوآف جالانت والوزير في "كابينيت الحرب" بيني جانتس: لن يكون هناك بعد الآن تهديد من غزة على إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل السيطرة على الأمن في قطاع غزة.

وتابع "لن أوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح نتنياهو أن "استعادة الأسرى لدى حماس هو الهدف الرئيسي للحرب".

وأضاف: توجيهاتي واضحة بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى".

وتابع ""سنقضي على حماس. لقد أكملت قوات الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة. وهم على مشارف مستشفى الشفاء، وفقدت حماس السيطرة على شمال قطاع غزة، جميع أعضاء حماس هم في عداد الموتى، سنواصل ضرب حماس، فوق وتحت الأرض حتى النصر".