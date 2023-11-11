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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفلة أهداف.. ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب نظيره فالنسيا بخماسية  مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024.

وأحرز أهداف ريال مدريد كل من داني كارفخال في الدقيقة الثالثة ، و فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول والدقيقة 49، ورودريجو في الدقيقة 50 و 84، وأحرز هدف فالنسيا الوحيد هوجو دورو في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة يواصل ريال مدريد تضييق الخناق على جيرونا متصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني صاحب الـ 34 نقطة ويرتفع رصيد الميرينجي إلى 32 نقطة، وتوقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 18 في المركز التاسع.

وبدأ كارلو أنشيلوتي تشكيلة الريال الرسمية التى خاض بها ريال مدريد مباراته مع فالنسيا الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو كالأتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع:

فابيو كارفخال - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز - ميندي

خط الوسط:

توني كروس - فالفيردي - كامافينجا

خط الهجوم:
فينيسيوس جونيور - رودريجو - إبراهيم دياز

واستضاف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، في قمة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

ودخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر طمح فالنسيا، في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، تساعده في مشواره للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

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