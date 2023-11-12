لن تصدق.. النار أغرب طريقة لشراء خاتم في العالم

تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي تجربة مثيرة كشف فيها فنان تجربته لشراء أغرب خاتم في العالم وطريقة غريبة للكشف عليه، وهذا الخاتم الرجالي يحتوي على حجر وللتأكد إذا كان الحجر أصلي أم لا أخذ البائع إحدى شعرات بلانة ووضعها أعلى الحجر على الخاتم وقال له إذا احترقت يكون الخاتم غير أصلي أما إذا لم تحترق فإنه يكون حجر أصلي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي حصد 4.3 مليون إعجاب، الفنان محمد عمر، المعروف بـ "بلانة". حيث قام بمشاركة فيديو يكشف فيه عن نيته شراء أغرب خاتم في العالم وكذلك طريقة غريبة للتحقق من أصالة الحجر الموجود في الخاتم.

يشتمل الخاتم الرجالي على حجر كريم، وللتأكد من أن الحجر أصلي، قام بطريقة غير تقليدية وغريبة للكشف عليه، وفقًا لما ذكره محمد عمر في الفيديو، قام بزيارة بائع الخواتم وأخذ إحدى شعراته المميزة ووضعها فوق الحجر الكريمي في الخاتم.

ثم طلب من البائع تمرير النار على الشعر الموضوع أعلى الحجر، مع التنبيه بأنه إذا احترق الشعر، فإن ذلك يشير إلى أن الخاتم غير أصلي، وإذا لم يحترق، فإن الحجر يكون أصليًا.

وبشكل مدهش، مرَّت النار على الشعر الموضوع فوق الحجر الكريمي بالخاتم دون أن يتأثر أو يصاب بأي ضرر. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه التجربة الغريبة، وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الناس إعجابهم ودهشتهم من الطريقة الفريدة التي اختارها للتحقق من أصالة الحجر في الخاتم.