أحلى من المحلات.. طريقة عمل الكريب بدون تكاليف

إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات سهلة وبدون تكاليف، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الكريب.

المكونات

- كوب دقيق

- كوب حليب سائل

- 2 ملعقة سكر

- 2 بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- رشة ملح

الطريقة

في وعاء تُخفق جميع المقادير ما عدا الدقيق، حتى تمتزج مع بعضها جيداً.

يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام.

تُجهز مقلاة مناسبة، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة، وتوضع على نار متوسطة، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل (مقدار فنجان قهوة).

يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها.

وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا، ويُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه (موز أو فراولة) وبالهنا والشفا.