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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مهداة لعايدة عبد العزيز.. تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

صدى البلد

عقدت إدارة مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة الاجتماع الأول لمجلس أمناء المهرجان بتشكيله الجديد استعدادا لبدء التحضيرات وفتح باب التقديم للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان المهداة للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، والمقرر عقدها فى الفترة من 26 إبريل وحتى الثاني من مايو 2024.


يضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسين الفنان فتحي عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية الكبيرة مشيرة موسى والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل، وانضم إليهم في التشكيل الجديد د. أمل جمال وكيل وزارة الشباب سابقا واستشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير والفنانة د. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والمخرج المسرحي د. محمود أبو دومة والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، بالإضافة إلى مديرتي المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير على والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ورئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي.

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وحضر الاجتماع أيضا الكاتبة الصحفية منى شديد المستشار الإعلامي للمهرجان، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوم كوم الراعي الإعلامي للمهرجان فى دورته الثانية.

وأشارت عبير لطفي إلى أن الدورة الأولي للمهرجان حققت نجاحا كبيرا على المستويين المحلي والعربي وكذلك الدولي، وحصدت العروض التي شهد مهرجان إيزيس عرضها العالمي الأول، عددا من الجوائز في مهرجانات دولية وعربية أخرى على مدار العامين الماضيين مثل العرض التونسي "اخر مرة" للمخرجة وفاء طبوبي الذى حصد جوائز مهرجاني القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وأيام قرطاج المسرحية في تونس، مؤكدة أن تأسيس كيان رسمي للمهرجان ومؤسسة يعمل تحت مظلتها تطلب بعض الوقت، ولذلك تأخر انعقاد دورته الثانية حتى الأن، ومعلنة عن إنشاء مؤسسة باسم "جارة القمر" ينظم المهرجان من خلالها.

بينما استعرضت مديرتا المهرجان عبير على ورشا عبد المنعم الإنجازات والمشاريع التي حققها المهرجان ويضعها في خطة عمله الدائمة على مدار العام وليس فقط خلال فترة انعقاد الدورة.
أشارت عبير على إلى أن مشروع حاضنة نهاد صليحة يهدف إلى التطوير وتقديم الدعم الفني والمادي لمشاريع عروض مسرحية تناقش قضايا المرأة أو تكون صانعتها امرأة، على أن تكون من ابداع فنانين وفنانات شباب من أبناء الأقاليم والمحافظات المختلفة إلى جانب العاصمة، و نتج عن هذا المشروع في المرحلة الأولى -التى دعمها التحرير لاونج التابع لمعهد جوته- 6 عروض مسرحية، شارك اثنان منهم في الدورة الأولي لمهرجان ايزيس "المطبخ" و"امرأة وحيدة"، ومثل عرض "المطبخ" المهرجان في العديد من المهرجانات الأخرى وحصد عدد كبير من الجوائز المتميزة منها أفضل مخرج صاعد وأفضل مؤلف وأفضل عرض ثان في المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة استمرار المشروع والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية منه قريبا جدا.

وتناولت رشا عبد المنعم مشاريع التوثيق التي يهتم بها المهرجان وتشمل مشروع "بنات إيزيس" للتعريف بصانعات المسرح المصري من خلال أفلام وثائقية قصيرة، وإصدار كتاب أو مطبوعة صغيرة سنويا عن احدى رائدات المسرح المصري وشهدت الدورة الأولى نشر عدد خاص من مجلة المسرح عن المهرجان وعن رائدة المسرح نعيمة وصفى وتضمن نشر نص نادر من تأليفها، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت رئاسة المخرج ياسر صادق، بالإضافة إلى استعداد المهرجان حاليا لنشر نتاج المحور الفكري للمهرجان في الدورة الأولى والذي ركز على المسرح النسوي وتجارب عدد من صانعات المسرح.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتولى رئاسته المخرجة والممثلة عبير لطفي وتديره الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.

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