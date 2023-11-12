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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا في رمضان 2024 بتوقيع رؤوف عبد العزيز

روجينا
روجينا

تجدد الفنانة روجينا التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذي خاضت معه آخر أعمالها، وتقدم نفسها في بطولة عمل رمضاني بشخصية إنسانية.


تستعد روجينا لخوض موسم دراما رمضان 2024 بعمل جديد بعد نجاح ستهم في الموسم الماضي مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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وقالت روجينا إنها تخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقى إعجاب الجمهور وشخصية درامية وإنسانية جدا مفاجأة للجميع.

وتحدثت روجينا في وقت سابق عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.

وأضافت “روجينا” خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية.. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا  "سبرتو “عشان أخد  لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع  لسنة ونصف”.

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