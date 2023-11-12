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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ويكيبيديا تخطئ في عيد ميلاد خالد صالح وسر حورية فرغلي مع المليون إسترليني وحلم الأمومة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

تفاصيل أيامه الأخيرة.. ويكيبيديا تخطئ في عيد ميلاد خالد صالح

اعتقد البعض أن اليوم تحل  ذكرى ميلاد الفنان الراحل خالد صالح حسبما جاء في ويكيبديا، ولكن الحقيقة الراحل ولد في 20 يناير كما أكد نجله، و رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز الـ 50 عاما.

 

بعد تصدرها التريند بصورة من غرفة العمليات.. سر حورية فرغلي مع المليون استرلينى وحلم الأمومة

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث فى جوجل مجددًا خلال الساعات الماضية بعد أن أعادت نشر صورة لها من داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات.

 

ذكرى وفاة محمود عبد العزيز.. بائع الجرائد الذي أصبح ساحر الفن

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان محمود عبد العزيز ، والذى يعد واحداً من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية .

 

تامر عاشور يروج لحفل ليلة الدموع بموسم الرياض

روج المطرب تامر عاشور لحفل ليلة الدموع، المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة كل من المطربين، آدم ورامي صبري ورامي جمال.

 

السعودية سارة مراد تعلن خطبتها.. ونجوم الفن يهنئوها

أعلنت الإعلامية السعودية سارة مراد خِطبتها عبْر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بخطيبها.

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