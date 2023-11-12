السعودية سارة مراد تعلن خطبتها.. ونجوم الفن يهنئوها

أعلنت الإعلامية السعودية سارة مراد خِطبتها عبْر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بخطيبها.

وعلقت سارة مراد: "الحمد لله"، لتنهال عليها التهنئة من متابعيها وجمهورها، وعدد من نجوم الفن.

قامت الإعلامية سارة مراد، بإزالة مكياجها على الهواء مباشرة، خلال تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، موجهة رسالة للفتيات قائلة "حبوا نفسكم قبل ما تحبوا غيركوا".

وأعربت "مراد"، بعد عرضها، تقرير عن رأي الفتيات وهل يستطعن الاستغناء عن الماكياج والخروج إلى الشارع بشكلهن ووجههن الطبيعي، عن سعادتها بالفتيات اللاتي يستطعن الاستغناء عن مستحضرات التجميل، ما أعطاها الشجاعة لخوض التجربة بنفسها علي الهواء.

وتابعت : أنها تدعم هذه الفكرة، وقامت بإزالة ماكياجها علي الهواء، لتبرهن لزميلها هاني الحامد أن ما قالته الفتيات صحيح وأن لديهن القدرة على الخروج بالشكل الطبيعي.

وانضمت سارة مؤخرا لبرنامج "صباح الخير يا عرب" وأصبحت تقدم فقراته بعد مغادرة الإعلامية لجين عمران.