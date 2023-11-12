معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق يكشف أهم ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن ضوابط العملية الإنتخابية، لا بد أن يلتزم لها كافة المرشحين خلال خوض الانتخابات، مشيرا إلى أنه من أهم الضوابط عدم تناول الحياة الشخصية لأي من المرشحين.

وقال عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، إنه من ضمن الشروط أيضا، عدم استخدام الشعارات الدينية، التي مكن التأثير على المواطنين، إضافة إلى عدم استخدام العنف أو التهديد.

عدم استخدام المباني والمنشآت

وتابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه يجب عدم تقديم الهدايا والتبرعات أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل العام لأي من المرشحين.