الاحتلال يقصف منزلا في خان يونس واستشهاد ٨ فلسطينيين

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن 8 أشخاص على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس جنوبي غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، منذ قليل، بتجدد القصف الاسرائيلي على مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة إن مستشفى الشفاء يتعرض الآن إلى قصف جديد من قوات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بوفاة طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة ونتوقع وفاة المزيد

ووصف الوضع بأنه "كارثي" في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز.