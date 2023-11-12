رئيس عربية النواب: السيسي رسم خارطة طريق لحل عادل للقضية الفلسطينية أمام قمة الرياض

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي بمثابة خارطة طريق نحو حل الأزمة الفلسطينية ، حيث أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن أهمية وضع حلول عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء وتسوية القضية الفلسطينية بقيام حل الدولتين على حدود 1967.

وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة اعطاء أولوية قصوى للمطالب ال 6 التى استعرضها الرئيس السيسى فى كلمته والتى تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري فضلا عن ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى تقوم بجهود جبارة من أجل التصدي الفوري لتلك الأزمة الإقليمية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتسعى لإدخال إدخال المساعدات للقطاع والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وتسوية القضية الفلسطينية بقيام حل الدولتين على حدود 1967، مشددا على أن مصر أن لا تدخر جهدا في مساعدة الشعب الفلسطينى في الحصول على جميع حقوقه المشروعة وإقامته دولته المستقلة، فالقيادة السياسية لها تحركات واضحة لبحث الأزمة في قطاع غزة والمعاناة التي يعيشها الأشقاء في القطاع، والتي كان آخرها القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده وبسالته واصراره على الحفاظ على أرضه ورفضه وبشكل قاطع للسياسات الاسرائيلية الشيطانية لتهجيره من أرضه معرباً عن أسفه الشديد لاستمرار المجتمع الدولى فى صمته الرهيب تجاه الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد والمجازر البشرية والدموية ضد الفلسطيين والتى أدت الى مقتل أكثر من 11 ألف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.