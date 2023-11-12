عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بالكنيست الإسرائيلي يطالب بنقل سكان غزة إلي اسكتلندا

نسيم فاتوري
نسيم فاتوري

طالب عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، اليوم السبت، بنقل سكان غزة إلى اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.

وقال فاتوري إنه يجب على إسرائيل إجلاء سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: نحتاج إلى أن نكون مصممين للغاية في أنشطتنا ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك. إذا جاء رئيس وزراء اسكتلندا وقال إنه مستعد لقبول سكان غزة فليأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، ونضعهم على متن السفن وننقلهم إلى حيث سيكونون أفضل حالاً".

وتابع: إنهم مطلوبون في اسكتلندا، لذا يجب تسليمهم، لماذا نحتاج إلى منع ذلك؟ دعونا نذهب مع العالم، أعتقد أن رئيس وزراء اسكتلندا، الذي لديه زوجة فلسطينية، يريد أن يأخذهم ، فليمر، من يريد أن يمر، فليمر. لماذا نتركهم يعانون؟ يمكن تقسيمهم، ولن يشعروا بهم في أوروبا - نحن نعاني منهم هنا، هناك مليوني إرهابي يهددون إسرائيل ونحن من السذاجة بعض الشيء الاعتقاد بأننا إذا قضينا على حماس فلن تكون هناك حماس جديدة غدًا"

وأوضح: الأطفال الذين نشأوا على ركب حماس، حتى لو كانوا يتذكرون الضربة التي يتلقونها الآن، سيظل هناك من يعتقد أن هذا "هذا هو الحل، قتل اليهود، هذه هي الكتب المدرسية - مثلما يعلمون لدينا أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، يعلمون هناك أن اليهودي يساوي القتل".

ومضى فيتوري مستبعداً أي احتمال للتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية بعد الحرب، قائلا "لن يكون هناك حكم من قبل أي سلطة أو أي شخص... لن يكون هناك أوسلو 2. لا في ظل حكم الليكود وليس طالما أننا أعضاء في الكنيست.. لا سلطة فلسطينية وليس أي كيان فلسطيني سيقوم بإنشاء سلطة إرهابية هنا ولن نسمح بمثل هذا الشيء".

وتابع "إننا ندفع ثمنا باهظا جدا لجنود الجيش الإسرائيلي ولن نعود إلى مثل هذا المكان. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الأسرى، لكن ذلك لن يمنعنا من القضاء على حماس، ومن قتل جميع الإرهابيين، كل هؤلاء الرجال، وسنتعامل معهم أيضًا، وهذا أيضا سوف يأتي ولن نتوقف حتى نقتل الجميع هناك. لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد إذا كان أحد الحماسيين يعيش في مكان ما، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة".

اسكتلندا الكنيست الإسرائيلي نسيم فاتوري سكان غزة نقل سكان غزة إلى اسكتلندا اوروبا إسرائيل رئيس وزراء اسكتلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أمريكا ومجلس الأمن.. كيف يمكن إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات القمة العربية

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

ترشيحاتنا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد 19 عاما على رحيله.. ماذا حدث في جسد ياسر عرفات قبل وفاته؟

إسرائيل تجري محادثات لتعيين توني بلير منسقا للشئون الإنسانية في غزة

خلال ساعات.. كارثة طبيعية تهدد مدينة كاملة بالدمار الشامل

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

مجزرة جديدة.. الاحتلال يعيد قصف مجمع الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ