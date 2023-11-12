عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقري حياة كريمة والأكثر احتياجا بقنا

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين إنه تم  بدء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة قنا  لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقري محافظة قنا   في الفترة من ١٢نوفمبر الي ١٦نوفمبر  2023.

 

 

وتابع أن  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة قنا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث  الانتاج الحيواني ومعهد بحوث  الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري محافظة قنا.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة قنا  في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأضاف أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

 

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.


وتنفيذا لتوجيهات  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير  وتحت إشراف   الدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

IMG-20231112-WA0031
IMG-20231112-WA0031
IMG-20231112-WA0029
IMG-20231112-WA0029
IMG-20231112-WA0030
IMG-20231112-WA0030
IMG-20231112-WA0028
IMG-20231112-WA0028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أمريكا ومجلس الأمن.. كيف يمكن إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات القمة العربية

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

ترشيحاتنا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد 19 عاما على رحيله.. ماذا حدث في جسد ياسر عرفات قبل وفاته؟

إسرائيل تجري محادثات لتعيين توني بلير منسقا للشئون الإنسانية في غزة

خلال ساعات.. كارثة طبيعية تهدد مدينة كاملة بالدمار الشامل

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

مجزرة جديدة.. الاحتلال يعيد قصف مجمع الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ