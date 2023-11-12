انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقري حياة كريمة والأكثر احتياجا بقنا

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين إنه تم بدء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة قنا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة قنا في الفترة من ١٢نوفمبر الي ١٦نوفمبر 2023.

وتابع أن القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة قنا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة قنا.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة قنا في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأضاف أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.



وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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